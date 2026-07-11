Домашній лід часто виходить каламутним, оскільки містить безліч крихітних бульбашок та інших домішок

Домашній лід часто виходить білим або каламутним усередині, тоді як у барах і ресторанах кубики залишають майже повністю прозорі. Причина такого явища полягає не у якості води, а в тому, як вона замерзає. Phys розповідає, як зробити лід прозорим.

Чому лід каламутніє?

Домашній лід часто виходить каламутним, оскільки містить безліч крихітних бульбашок та інших домішок. У звичайній формі для льоду, коли починається замерзання і лід формується з усіх боків до центру, він уловлює все, що плаває у воді: переважно повітряні бульбашки, розчинені мінерали та гази.

У міру замерзання ці частинки виштовхуються до центру кубика і в підсумку опиняються в його середині, не маючи куди подітися.

Ось чому при звичайному способі приготування льоду – коли просто наливають воду в місткість і ставлять її в морозильну камеру – він завжди виходить дещо каламутним.

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Як отримати прозорий лід?

Якщо ви раніше намагалися знайти інформацію про те, як зробити прозорий лід, ви, ймовірно, бачили кілька порад. Серед них – використання кип’яченої або фільтрованої води. Ось наукові факти про те, що працює, а що ні:

Використання кип’яченої води. У кип’яченій воді дійсно буде менше розчинених газів, але кип’ятіння не видаляє всі домішки. Воно також не контролює процес заморожування, тому лід все одно стане каламутним. Використання фільтрованої або водопровідної води. Фільтрування води або використання водопровідної води також не запобігає концентрації домішок під час звичайного процесу замерзання.

Як виявляється, не якість води гарантує прозорість льоду. Все залежить від того, як його заморожувати. Основна техніка успішного отримання прозорого льоду називається «направлене заморожування».

Направлене заморожування – це просто процес, під час якого воду змушують замерзати в одному напрямку, а не з усіх боків одночасно, як це відбувається у звичайній формі для льоду. Таким чином домішки та повітря будуть витіснятися в бік, протилежний до того, з якого починається заморожування, залишаючи лід прозорим, за винятком невеликої каламутної ділянки.

Найпростіший спосіб спробувати направлене заморожування вдома – це скористатися термоізольованим контейнером: можна використовувати дуже маленький термобокс, термочашку або навіть доступну у продажу термоізольовану форму для льоду. Наповніть термоізольований контейнер водою та поставте в морозильну камеру, а потім періодично перевіряйте його стан.

Як тільки всі домішки та бульбашки повітря зосередяться в одній каламутній ділянці на дні, ви можете її відрізати великим зубчастим ножем.