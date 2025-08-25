Найбезпечніший варіант: чого точно не має бути в складі якісного морозива
До теми
Морозиво – улюблений десерт і дітей, і дорослих. Сьогодні на полицях можна знайти безліч його видів: пломбір, фруктове, шоколадне чи навіть заморожений сік. Проте серед великої кількості продукції є ризик натрапити на неякісний або навіть небезпечний варіант. Lasunka розповідає, як правильно обрати якісне морозиво.
Обирайте морозиво без домішок
Найбезпечніший варіант – просте морозиво: пломбір, вершкове чи шоколадне. У морозиві з добавками набагато більше домішок та ароматизаторів, які не завжди безпечні.
Звертайте увагу на склад
Намагайтеся уникати покупки морозива, в складі якого занадто багато хімічних добавок категорії Е. Найнебезпечнішими з них є такі домішки:
- Е 102 – синтетичний жовтий барвник, який використовують для надання більш яскравого кольору. Він може викликати алергічну реакцію та появу висипу на шкірі.
- Е 124 – це теж синтетичний барвник, що використовують для надання червоного та неприродного яскраво-рожевого кольору. У деяких європейських країнах вважають, що ця добавка здатна розвивати онкологію.
- Е 527 – це суміш аміаку з водою. Цю добавку використовують в складі какао-порошку. Вона небезпечна тим, що може викликати сильне харчове отруєння та негативно впливати на роботу печінки.
- Е 1442 – це загущувач, створений на основі крохмалю. Він небезпечний тим, що при надмірному вживанні можу призвести до зупинки шлунку та здуття.
Звертайте увагу на ДСТУ
В Україні якість морозива регулюється стандартами.
- ДСТУ 4733: 2007 – це маркер того, що в упаковці є пломбір. Таке морозиво заведено вважати найнатуральнішим, найякіснішим і найкориснішим. Згідно з правилами, до складу пломбіру може входити лише натуральне молоко, вершки і безпечні харчові добавки.
- ДСТУ 4734: 2007 – це маркер того, що в упаковці міститься морозиво з високою концентрацією фруктів і ягід або плодово-ягідне морозиво.
- ДСТУ 4735: 2007 – це маркер того, що перед вами морозиво далеко не найвищої якості. Згідно із законодавчими нормами, такий десерт може містити крім натуральних молочних жирів ще і дешевші замінники – кокосову або пальмоядрову олію.
Якщо на упаковці немає жодного напису, то швидше за все його виготовлено з дешевих та низькоякісних інгредієнтів.