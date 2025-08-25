Намагайтеся уникати покупки морозива, в складі якого занадто багато хімічних добавок категорії Е

Морозиво – улюблений десерт і дітей, і дорослих. Сьогодні на полицях можна знайти безліч його видів: пломбір, фруктове, шоколадне чи навіть заморожений сік. Проте серед великої кількості продукції є ризик натрапити на неякісний або навіть небезпечний варіант. Lasunka розповідає, як правильно обрати якісне морозиво.

Обирайте морозиво без домішок

Найбезпечніший варіант – просте морозиво: пломбір, вершкове чи шоколадне. У морозиві з добавками набагато більше домішок та ароматизаторів, які не завжди безпечні.

Звертайте увагу на склад

Намагайтеся уникати покупки морозива, в складі якого занадто багато хімічних добавок категорії Е. Найнебезпечнішими з них є такі домішки:

Е 102 – синтетичний жовтий барвник, який використовують для надання більш яскравого кольору. Він може викликати алергічну реакцію та появу висипу на шкірі. Е 124 – це теж синтетичний барвник, що використовують для надання червоного та неприродного яскраво-рожевого кольору. У деяких європейських країнах вважають, що ця добавка здатна розвивати онкологію. Е 527 – це суміш аміаку з водою. Цю добавку використовують в складі какао-порошку. Вона небезпечна тим, що може викликати сильне харчове отруєння та негативно впливати на роботу печінки. Е 1442 – це загущувач, створений на основі крохмалю. Він небезпечний тим, що при надмірному вживанні можу призвести до зупинки шлунку та здуття.

Звертайте увагу на ДСТУ

В Україні якість морозива регулюється стандартами.

ДСТУ 4733: 2007 – це маркер того, що в упаковці є пломбір. Таке морозиво заведено вважати найнатуральнішим, найякіснішим і найкориснішим. Згідно з правилами, до складу пломбіру може входити лише натуральне молоко, вершки і безпечні харчові добавки. ДСТУ 4734: 2007 – це маркер того, що в упаковці міститься морозиво з високою концентрацією фруктів і ягід або плодово-ягідне морозиво. ДСТУ 4735: 2007 – це маркер того, що перед вами морозиво далеко не найвищої якості. Згідно із законодавчими нормами, такий десерт може містити крім натуральних молочних жирів ще і дешевші замінники – кокосову або пальмоядрову олію.

Якщо на упаковці немає жодного напису, то швидше за все його виготовлено з дешевих та низькоякісних інгредієнтів.