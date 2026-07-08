Надлишок вологи – це головний ворог малини

Малина – одна з найніжніших літніх ягід, тому навіть за добу після покупки вона може вкритися пліснявою. Найчастіше проблема не в ягодах, а в неправильному зберіганні. ТСН розповідає, чому ж малина за день може вкритися пліснявою.

Чому малина так швидко вкривається пліснявою?

Надлишок вологи – це головний ворог малини. Навіть якщо одна ягода почала псуватися, спори грибка дуже швидко переходять на сусідню малину. Також псуванню сприяють:

Зберігання у щільному закритому пакеті. Миття ягід одразу після купівлі. Висока температура в приміщенні. Механічні пошкодження. Товстий шар ягід у контейнері.

Як уникнути псування?

Після того як ви купили ягоди, їх потрібно перебрати та прибрати м’які, розчавлені, потемнілі або зіпсовані ягоди. Таким чином ви значно зменшите ризик швидко псування решти малини.

Також не варто мити малину одразу після покупки. Після миття на поверхні ягід залишається волога, яка створює ідеальні умови для розвитку плісняви. Малину слід мити лише безпосередньо перед вживанням або приготуванням десертів.

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Якщо ж ягоди вже були помиті, їх потрібно дуже ретельно обсушити на паперовому рушнику.

Щоб уникнути розповсюдження вологи в контейнері, дно потрібно вистелити паперовим рушником. Він вбиратиме зайву вологу, яка утворюватиметься під час охолодження.