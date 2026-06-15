Причина тріщин – неправильна техніка згортання

Меренговий рулет вважається одним із найефектніших десертів, однак під час його приготування багато хто має проблему – корж починає тріскатися під час згортання. Найчастіше причина полягає не в рецепті, а в неправильній техніці загортання. ТСН розповідає, як правильно загортати меренговий рулет.

Чому меренговий рулет тріскається під час згортання?

Меренга має хрустку зовнішню оболонку та ніжну середину. Через це будь-яке неправильне навантаження призводить до тріщин.

Якщо ви випікали меренгу занадто довго або за високої температури, структура стане ламкою і не витримає згортання. Також меренга може легко тріскатися, якщо ви дали їй повністю охолонути перед згортанням.

Окрім цього, занадто холодна начинка створить температурний тиск і зробить поверхню ще більш крихкою.

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Як правильно загортати меренгу?

Працювати з коржем рекомендують тоді, коли він ще трохи теплий після випікання. Починайте загортування через 10–15 хвилин після випікання, тоді поверхня триматиме форму й не буде «кам’яною».

Ви повинні підготувати заздалегідь:

Чистий пергамент або пергамент + рушник. Легкий шар цукрової пудри, щоб меренга не прилипала. Крем кімнатної температури. Рівну поверхню для роботи.

Техніка згортання без тріщин

Спочатку переверніть основу правильно – після короткого охолодження обережно переверніть меренгу на новий пергамент. Старий шар знімайте дуже обережно, щоб не пошкодити поверхню. Зробіть перший згин, але не починайте одразу закручувати повний рулет. Вам потрібно легко підняти край, зробити початковий згин та задати напрямок руху. Таким чином ви зменшуєте ризик тріщин. Використовуйте пергамент як інструмент. Ваші руки не повинні тиснути на меренгу, рух має йти через пергамент та легке підштовхування. Важливо контролювати рівномірний натиск. Рух має бути впевненим, але не різким. Рухайтеся без пауз, адже будь-яка пауза може створити тріщину. Не затягуйте рулет надто сильно. Це не бісквіт, тому його не можна занадто стискати. Надмірний тиск призводить до ламання поверхні, внутрішніх розривів та деформації форми.

Перед остаточним згортанням ви можете зробити «попередній рулет» без начинки, завдяки чому: