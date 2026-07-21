У деяких випадках це звичайне явище, однак іноді воно може свідчити про порушення умов зберігання продукту

Якщо після відкриття морозива ви помітили на його поверхні кристали льоду або товстий шар інею на упаковці, не поспішайте панікувати. У деяких випадках це звичайне явище, однак іноді воно може свідчити про порушення умов зберігання продукту. Southern Living розповідає, чому на морозі з’являється лід.

Чому на упаковці морозива утворюється іній?

Тонкий шар інею на упаковці морозива зазвичай утворюється внаслідок конденсації та коливань температури. Морозиво завжди слід зберігати при температурі -18°C або нижче. Коли температура навіть трохи підвищується, наприклад, через часте відкривання дверцят морозильної камери, то волога з повітря може конденсуватися на упаковці. Як тільки температура знову знижується, ця волога замерзає, утворюючи кристали льоду.

Що може означати іній всередині упаковки?

Тонкий шар інею зовні – це не біда, але якщо місткість сильно вкрита товстим шаром інею, це ознака того, що морозиво повністю розтопилося й знову замерзло або неодноразово зазнавало коливань температури.

Коли це трапляється, гладка текстура морозива порушується, що призводить до зернистої, крижаної структури, зміни смаку, а в деяких випадках – до можливого розмноження бактерій, якщо морозиво надто сильно нагрілося перед повторним заморожуванням.

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Ознаки того, що морозиво розморозилося та знову замерзло

Якщо ви помітите будь-яку з цих ознак, краще вибрати іншу упаковку: