Рушник - це та річ, якою ділитися не можна

Бувають ситуації, коли поспіхом збираючись у спортзал, басейн чи на пляж ви забули покласти у сумку рушник. У таких ситуаціях, здавалося б, виручать родичі чи друзі, які поділяться своїм рушником. І ніхто у такі моменти не думає про шкоду для здоров’я, а вона таки існує, від грибкових інфекцій на ногах до вірусних інфекцій очей та бактеріальних інфекцій шкіри. Рушник – це та річ, яка не призначена для спільного використання, повідомив Onlymyhealth доктор Бхумешем Тьягі, і детально пояснив, чому цього не варто ніколи робити.

Чому ніколи не варто користуватися чужим рушником: шість вагомих причин

1. Рушники – це розсадники бактерій. Рушники призначені для вбирання вологи і після їх використання, вони зазвичай залишаються вологими протягом кількох годин, що є ідеальним середовищем для розмноження таких бактерій, як кишкова паличка, золотистий стафілокок і навіть сальмонела. Коли ви позичаєте чужий рушник, ви ризикуєте нанести цю мікробну суміш прямо на свою шкіру.

2. Можна заразитися грибковими інфекціями. Спільне використання рушників є одним із найпоширеніших способів поширення грибкових інфекцій, таких як епідермофітія стоп, стригучий лишай або фукус стопи. Ці грибки процвітають у теплих, вологих місцях, і рушники, які контактують із зараженою шкірою, можуть легко поширювати інфекцію. Навіть без видимих симптомів користувач рушника може бути носієм грибків та поширювати їх несвідомо.

3. Захворювання шкіри можуть погіршитися. Якщо у вас акне або чутлива шкіра, контакт із рушником, на якому є жир, піт, засоби для обличчя або бруд іншої людини, може спричинити висипання, закупорку пор або погіршити такі стани, як екзема чи дерматит.

4. Піддаєтеся впливу вірусних інфекцій. Деякі віруси, такі як ВПЛ (вірус папіломи людини) або вірус простого герпесу, можуть залишатися життєздатними на вологих тканинах і можуть поширюватися через спільне використання рушників. Хоча небезпека менша, ніж у випадку бактеріальних чи грибкових інфекцій, це ризик, який не слід ігнорувати.

5. Може поширювати інфекції очей та шкіри. Ви коли-небудь хворіли на кон’юнктивіт? Навіть спільне користування рушником із зараженою людиною може призвести до його поширення. Так само імпетиго, інфекційне захворювання шкіри, до якого схильні діти, передається через рушники.

6. Імунна система може не врятувати. Дехто стверджує, що сильна імунна система може протистояти цьому, але навіщо ризикувати? Особливо якщо людина хвора, має шкірну інфекцію або щойно повернулася зі спортзалу чи прогулянки на вулиці, її рушник може стати осередком зараження. Навіть якщо ви не захворієте, ваш організм піддається впливу небажаних патогенів.

Поради щодо гігієни для безпеки

Ніколи не діліться рушниками з людьми, навіть з членами сім'ї. Кожен повинен користуватися своїм.

Рушники потрібно прати після трьох-чотирьох використань (частіше, якщо вони вологі або багато використовуються).

Ретельно висушуйте рушники між використаннями, щоб запобігти росту мікробів.

Сушіть рушники на сонці, коли це можливо, оскільки ультрафіолетове світло природним чином знищує бактерії.