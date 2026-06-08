Такий спосіб є неефективним і навіть шкідливим для ягід

Полуниця – доволі ніжна ягода, яка швидко втрачає форму та смак при неправильному митті. Багато хто звично висипає її в друшляк і промиває під сильним струменем води, однак такий спосіб вважається неефективним і навіть шкідливим для ягід. Pysznosci розповідає, чому ж не можна мити полуницю в друшляку.

У чому проблема миття в друшляку?

На перший погляд, друшляк – найзручніший варіант для промивання ягід. Але при такому способі вода проходить нерівномірно по ягодах, тож частина полуниці майже не очищується. Таким чином вода видаляє лише частину бруду, але не видаляє складніші забруднення, такі як пестициди або мікроорганізми.

Крім того, сильний потік води може пошкодити ніжну шкірку ягід, через що вони швидше пускають сік і починають псуватися.