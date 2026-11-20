Не всі матеріали з деревини можна використовувати як паливо

Від якості дров залежить не лише те, наскільки добре прогріється будинок, а й безпека опалення. Невідповідна деревина може швидко згорати, давати мало тепла та залишати багато сажі на стінках димоходу. Особливо уважно потрібно ставитися до вологості палива, хвойних порід і дерев’яних відходів, які використовують не за призначенням. Якими дровами краще не опалювати оселю, пише «Експерт».

Під час вибору дров для печі або каміна важливо враховувати щільність деревини, її стан і склад. Деякі матеріали не підходять для опалення взагалі, оскільки під час горіння можуть виділяти небезпечні речовини.

Хвойні дрова можуть засмічувати димохід

Сосна, ялина та інші хвойні породи містять смоли, які під час горіння сприяють утворенню сажі й відкладень у димових каналах. Через це димохід може забруднюватися швидше, а потреба в його очищенні зростає.

Накопичений на внутрішніх стінках наліт небезпечний не лише погіршенням тяги. Смолисті відкладення здатні займатися, тому за недостатнього догляду за димоходом підвищується ризик пожежі.

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Ще одна особливість хвойної деревини – іскри, які можуть вилітати під час горіння. Це створює додаткову небезпеку, особливо під час використання відкритих камінів. Тому такі дрова потребують обережного поводження та належного захисту від іскор.

Деревина низької щільності швидко прогорає

Не надто вигідним паливом можуть бути й легкі породи деревини з низькою щільністю. Вони швидко згорають, тому піч доводиться частіше завантажувати новими дровами, щоб підтримувати комфортну температуру в приміщенні.

У результаті одна закладка забезпечує коротший період обігріву, а витрати на паливо протягом зими можуть зрости. Навіть якщо такі дрова коштують дешевше, їхня купівля не завжди виправдана: за однакової кількості палива щільніша деревина зазвичай забезпечує триваліше горіння.

Чому не можна топити піч сирими дровами

Навіть деревина, яка добре підходить для опалення, втрачає ефективність, якщо її недостатньо висушили. Вологі дрова складніше розпалюються, під час горіння виділяють більше диму й дають менше корисного тепла.

Частина енергії витрачається на випаровування води, а не на нагрівання приміщення. Крім того, через надмірну вологість знижується температура горіння та димових газів. Це створює сприятливі умови для накопичення сажі й смолистих відкладень у димоході.

З часом такий наліт може зайнятися та спричинити пожежу всередині димового каналу. Тому для опалення варто використовувати добре висушену деревину, а не намагатися розпалювати піч щойно заготовленими або сирими дровами.

Які дерев’яні відходи небезпечно спалювати

Не всі матеріали з деревини можна використовувати як паливо. Для опалення не підходять фанера, деревостружкові плити, старі меблі та інші вироби, у складі яких є клей, фарби або хімічні просочення.

Під час горіння такі матеріали можуть виділяти небезпечні для здоров’я сполуки й забруднювати повітря в приміщенні та довкіллі. Особливо небезпечними є залишки деревини з лакофарбовим покриттям або захисною обробкою.