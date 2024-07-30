Недостатня кількість вологи може також призвести до скручування огірків

Якщо огірки почали скручуватися, формуватися неправильно, це означає, що в грунті не вистачає поживних речовин. Які фактори ще впливають на розвиток овочів, пише Valest.

Недостатнє освітлення

Огірки потребують достатньої кількості світла для нормального росту і розвитку. Якщо світла не вистачає, рослини відчувають стрес і можуть почати скручуватися, намагаючись знайти більше світла. Тому важливо забезпечити рослинам повне освітлення шляхом використання додаткових ламп або розміщення огірків на добре освітленому місці.

Недостатній полив

Недостатня кількість вологи може також призвести до скручування огірків. Рослина намагається зберегти вологу і скручується, щоб зменшити контакт листової поверхні з повітрям. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно систематично поливати огірки, підтримуючи необхідний рівень вологості в грунті.

Несприятливі умови температури

Огірки вимагають певного діапазону температур для нормального зростання. Значні коливання температури, особливо холодні ночі або спекотні дні, можуть спричинити скручування огірків. Щоб уникнути цієї проблеми, рекомендується вирощувати огірки в теплицях або використовувати захисні матеріали при зміни погодних умов.

Генетична спадковість

Деякі сорти огірків схильні до скручування, тому важливо вибирати сорти, які мають стійкість до цієї проблеми. Перед посівом огірків варто ознайомитися з характеристиками сорту і перевірити його стійкість до скручування.

Вертикальне вирощування

Іноді скручування огірків може бути зумовлене неправильним способом вирощування. При вертикальному вирощуванні рослини мають можливість свободно розповсюджуватися і розвиватися, що сприяє запобіганню скручування.