Основний ворог орхідеї – надмірний полив

Орхідеї не цвітуть постійно, і це нормально. Після тривалого цвітіння рослина входить у фазу спокою, під час якої накопичує сили. Проблема виникає тоді, коли цей період затягується на місяці або навіть роки. Найчастіше причина криється не в самій орхідеї, а в умовах утримання. Детальніше про це пише УНІАН.

Чому орхідея перестає цвісти

Основний ворог орхідеї – надмірний полив. Коли субстрат постійно вологий, коренева система не отримує достатньо повітря, і рослина переходить у режим виживання. У такому стані вона активно нарощує листя, але не формує квітконос.

Не менш важливу роль відіграє світло. За нестачі освітлення орхідея може виглядати здоровою, але цвітіння не буде. Пряме сонце шкодить, а розсіяне яскраве світло, навпаки, стимулює закладку бутонів.

Як правильно поливати орхідею

Поливати рослину потрібно лише тоді, коли субстрат висох на глибину кількох сантиметрів. Колір коренів – найкращий орієнтир: зелені означають, що вологи достатньо, сірі або сріблясті сигналізують про потребу у воді. Найефективніший спосіб – занурення горщика у воду на кілька хвилин із подальшим повним стіканням.

Яке освітлення потрібне для цвітіння

Орхідеям потрібне тривале світлове дно без прямого сонця. Чим стабільніше і яскравіше освітлення, тим вищі шанси на повторне цвітіння. У зимовий період рослину часто варто переставити ближче до вікна або використати додаткове підсвічування.

Підживлення у період спокою

Під час активного росту орхідеї потребують спеціальних добрив, але в період спокою їхню кількість зменшують. Надлишок поживних речовин може стимулювати листя, а не квітконос. Регулярне видалення сухих листків і відцвілих частин допомагає рослині правильно розподіляти ресурси.

Правильний субстрат – ключовий фактор

Орхідеї не ростуть у звичайному ґрунті. Їм потрібен легкий, повітропроникний субстрат на основі кори, часто з додаванням моху сфагнуму. Така суміш швидко відводить зайву вологу і захищає коріння від загнивання.

Як стимулювати повторне цвітіння

Після завершення цвітіння зелений квітконос можна вкоротити, а сухий – видалити повністю. Один із найефективніших стимулів – температурний перепад. Протягом кількох тижнів рослині корисна різниця між денною і нічною температурою. Саме в таких умовах орхідея найчастіше закладає новий квітконос.