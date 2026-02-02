Це не випадковість, а результат деяких помилок під час випікання

Багатьом знайома ситуація: акуратно сформовані кульки тіста у духовці «розтікаються» на тонкі безформні коржі замість красивого печива. Це не випадковість, а результат деяких помилок під час випікання. Pixel Inform розповідає, чому ж печиво розпливається на деку під час випікання.

Чому печиво розпливається під час випікання?

1. Тісто надто тепле перед випіканням.

Ключовий фактор – масло, яке повинно бути холодним у тісті. Якщо масло починає танути ще до попадання в духовку (наприклад, через теплі руки чи тривале формування кульок), тісто стає липким та м’яким, а у печі розтікаються, бо структура масла не встигає створити ті повітряні кишені, що роблять печиво пухким та ніжним.

Щоб цього не сталося, перед формуванням потримайте долоні під холодною водою, щоб руки були холодні, працюйте швидко та відправте печиво в холодильник хоча б на 15-30 хвилин перед випіканням.

2. Неправильна температура випікання.

Якщо піч не добре розігріта, масло розтане раніше, ніж зовнішні краї печива «схопляться» та зафіксують форму, і в результаті печиво розпливеться. Тому печиво слід ставити у добре розігріту духовку. Швидкий жар одразу створює зовнішню скоринку, яка не дає печиву розповзатися.

3. Нестабільний рецепт або незбалансовані інгредієнти.

Занадто багато цукру або жиру відносно борошна також роблять масу більш рідкою, тому печиво більше розтікається. Іноді, щоб стабілізувати структуру, можна додати столову ложку кукурудзяного крохмалю на склянку борошна – він допоможе «зв’язати» вологу.

4. Неправильна поверхня для випікання.

Під час випікання завжди використовуйте пергаментний папір. Він не лише запобігає прилипанню, але й створює кращі умови для рівномірного пропікання.