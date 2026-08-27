. Насамперед варто перевірити, чи достатньо добре працює вентиляція

Пліснява, конденсат та навіть затхлий запах у ванній можуть свідчити про проблеми з повітрообміном. Насамперед варто перевірити, чи достатньо добре працює вентиляція, адже вологе повітря після душу повинно швидко виходити з приміщення. ТСН розповідає, як зрозуміти, що вентиляція працює погано.

Ознаки, що вентиляція у ванній працює слабко

Про слабку тягу можуть свідчити мокрі стіни, плитка або дзеркало, які довго не висихають після душу. Ще одна ознака – темні плями на стелі, у кутах і на силіконових швах.

Також варто звернути увагу на затхлий запах. Якщо витяжний вентилятор почав працювати гучніше або видавати нові звуки, це теж може вказувати на несправність.

Як перевірити тягу у ванній?

Зробити просту перевірку можна тоді, коли в приміщенні накопичилася пара. Потрібно увімкнути вентилятор, якщо він є, і піднести до решітки тонку смужку паперу. За наявності тяги папір має притягуватися до отвору. Але якщо він не рухається або навпаки відхиляється від решітки, вентиляція може погано працювати.

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Окремо варто перевірити приплив повітря. Для цього зачиніть двері ванної, повторіть тест, а потім прочиніть двері. Якщо тяга помітно змінилася, системі може бракувати повітря з квартири.

Визначивши проблему, не намагайтеся полагодити систему самостійно. Краще звернутися до управителя будинку, обслуговувальної організації або кваліфікованого вентиляційного майстра, що допоможе вам розв’язати цю проблему.