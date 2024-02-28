У чому перевага українських онлайн-магазинів

Натомість обсяг замовлень в популярних раніше закордонних інтернет-магазинах, на кшталт AliExpress, зменшилася майже на третину.

Як змінювалася ситуація на ринку електронної комерції

Після різкого падіння обсягів інтернет-замовлень у березні-квітні 2022 року онлайн-торгівля поступово почала відновлюватися. Одночасно з відновленням обсягів продажів, за даними експертів Emporium, українці почали активніше використовувати інструменти економії.

Посилилася тенденція до оптимізації витрат та розумної економії. Зріс попит на знижкові пропозиції. Зокрема, приміром, у квітні-грудні 2022 року промокоди emporium.com.ua застосували на 40% більше користувачів сайту, ніж у 2021 році. У 2023 році попит також підвищився, правда, усього на 15%. При цьому основне зростання кількості активованих промокодів відбулося на платформах українських інтернет-магазинів. Натомість такий популярний раніше інструмент економії, як купон Aliexpress торік був застосований у три рази рідше, ніж роком раніше.

Стосовно обсягів онлайн-ринку, то реальний оборот у роздрібній торгівлі в перший рік війни становив лише 320 млн доларів замість прогнозованих майже 4 млрд доларів. Наприкінці 2023 року в окремих категоріях товарів та послуг вдалося досягти довоєнних показників. Ринок повернувся до рівня 2019 року – упродовж року українці купили товарів на 1,7 млрд доларів.

У чому перевага українських онлайн-магазинів

Упродовж декількох років українці активно робили замовлення на закордонних торгових платформах. Їх перевагою були ціни та асортимент. Заради цього українські покупці готові були кілька тижнів чекати на замовлений товар. У 2022-23 роках ситуація змінилася. Кількість покупок на вітчизняних інтернет-платформах суттєво зросла.

Працівники сервісу промокодів та знижок Emporium називають декілька причин такої зміни у купівельній поведінці:

Знижки й промокоди українських продавців. Завдяки акційним пропозиціям вартість товарів у вітчизняних інтернет-магазинах стала не менш привабливою, ніж у замовлених за межами країни.

Термін доставлення . Товари, куплені в українських інтернет-магазинах, покупці отримують упродовж 2-3 днів, рідше треба чекати до 5 днів. Доставлення замовлення з-за кордону зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Курсові коливання. З початком війни долар стрімко подорожчав. З жовтня 2023 року курс гривні до долара та євро є гнучким та іноді зазнає суттєвих коливань. Зважаючи на тривалі терміни доставлення та зміни обмінного курсу, вигідніше розраховуватися за товар гривнями.

За прогнозами експертів, у 2024 році покупки в українських продавців робитиме ще більше споживачів. Очікується, що їх кількість збільшиться приблизно на 18%. Популярності вітчизняних інтернет-магазинів, за словами експертів Emporium, сприятимуть доступність товарів, швидке доставлення та зручна комунікація.

Emporium – це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно понад 10 тисяч актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.