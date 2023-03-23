Казахстан має намір посилити контроль за товарами, які проходять через країну для реекспорту в РФ, відстежуючи їх доти, доки вони не досягнуть кінцевого пункту призначення, пише The Financial Times​. Рішення ухвалили на тлі прагнення західних країн не допустити обхід санкції.

Як пише видання, Казахстан, який має найдовший сухопутний кордон із Росією, минулого року зіткнувся з різким зростанням експорту до сусідньої країни, наприклад побутової електроніки, оскільки санкції заблокували доступ Росії на західні ринки.

Казахстанські чиновники наполягають на тому, що за багатьма стрибками в експортних даних стоять інші причини, окрім реекспорту товарів до Росії. Але вони також прагнуть підкреслити заходи, яких країна вжила для забезпечення дотримання законодавства, такі як нова система митного відстеження.

Новий онлайн-інструмент буде запущено 1 квітня і він «дозволить відстежувати в режимі реального часу весь ланцюг руху товарів від кордону до кордону», розповідають в урядових колах Казахстану.

«Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами», – сказав чиновник, додавши, що країна «постійно працює над зниженням ризиків реекспорту».

Дані Національного бюро статистики Казахстану показали 25-відсоткове зростання експорту до Росії минулого року порівняно з попереднім роком. Але офіційні особи в Казахстані наголошують на зростання цін на енергоносії та інші фактори, щоб пояснити зростання вартості деяких видів торгівлі. Вони також вказують на те, що багато товарів, наприклад з Європи, які прибули для реекспорту до Росії, надходять із таких країн, як Туреччина та Китай, які не запровадили жодних обмежень на торгівлю з Росією.

Казахстан є одним із найближчих партнерів Москви завдяки своїм історичним та культурним звʼязкам, країна не вводила жодних санкцій чи обмежень на торгівлю з Росією. Але вона також підтримує тісні торговельні відносини з ЄС.

Повідомляється, що практика реекспорту, яку в Росії зазвичай називають «паралельним імпортом», стосується компаній із країн, що входять до Митного союзу з Росією, таких як Казахстан та Вірменія. Компанії, що належать місцевим жителям або створені громадянами Росії, купують товари у західних фірм, які або бойкотували Росію з початку вторгнення в Україну, або припинили експорт до Росії через санкції. Найчастіше це західні споживчі товари, наприклад мобільні телефони.