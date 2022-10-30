РФ може отримувати мікрочипи для військових цілей з пральних машин та холодильників, куплених через треті країни

РФ може купувати через треті країни побутову техніку для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як повідомляється, країни, які продовжують підтримувати торгові відносини з Росією, останнім часом у великих об’ємах почали експортувати побутову техніку. Європейські чиновники дотримуються думки, що так необхідні їй мікрочипи РФ отримує з холодильників, пральних машин та навіть електричних молоковідсмоктувачів.

Згідно з даними Євростату, Вірменія імпортувала більше пральних машин з ЄС за перші вісім місяців 2022 року, ніж за останні два роки.

Це утричі більше у порівнянні з сумою за такий самий період минулого року. Водночас дані казахстанського уряду свідчать про стрибок у постачанні до Росії відповідної побутової техніки.

Зазначається, що це зростання може свідчити про намагання російського бізнесу зменшити дефіцит імпорту побутової техніки. Проте в Європі все ж виникли певні побоювання, адже цілком можливо, що деталі з цієї техніки Росія використовує з військовою метою.

«Навіть дуже складні російські системи озброєння часто будуються зі стандартними мікроелектронними компонентами, які містяться в низці комерційних товарів. Цілком можливо, що російський військово-промисловий комплекс імпортує такі товари для розбирання їх на запчастини», – розповів директор з відкритих джерел розвідувальних та аналітичних досліджень у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Джеймс Бірн.

У статті вказано, що незрозуміло, які саме компоненти побутової техніки можуть бути використані для потреб армії РФ, хоча зазвичай усі вони містять мікрочипи.

Зазначимо, що раніше у Мінфіні США повідомили, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем. Це гальмує здатність оборонної промисловості РФ виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.