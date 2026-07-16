Найчастіше проблема пов’язана не з рецептом, а з помилками під час підготовки овочів та заливання маринаду

Під час консервування навіть якісні помідори можуть потріскатися, через що заготівля втрачає привабливий вигляд. Найчастіше проблема пов’язана не з рецептом, а з помилками під час підготовки овочів та заливання маринаду. УНІАН розповідає, чому помідори тріскаються в банці.

Чому помідори тріскаються в банці?

Причин, через які консервовані помідори тріскаються в банці, є кілька:

У помідорів тонка шкірка. Для консервації краще обирати помідори зі щільною шкіркою. Помідори переспали, а мають бути трохи недозрілими, твердими і пружними. Порушений температурний режим. Помідори тріскаються через різкий перепад температур, тобто, вони були холодними, а рідина гарячою.

Як залити помідори так, щоб вони не потріскались?

Заливайте помідори маринадом поступово. Спочатку налийте на дно банки трохи маринаду, а потім потроху влийте всю рідину. Якщо готуєте асорті огірки + помідори, то на дно викладайте томати – таким чином огірки, які краще переносять окріп, візьмуть весь удар на себе. Прикрийте томати зверху в банці листям хрону або дубовими листочками, а потім заливайте маринад зверху. Листя захистять плоди від появи тріщин.

Існує ще один незвичний трюк: шкірку помідорів поруч з плодоніжкою проколюють зубочисткою. Прокол має бути акуратним та глибоким. У результаті гарячий маринад проникне всередину помідора і знизить ризик того, що шкірка трісне.