Помідори тріскаються відразу в банці: поширені помилки, які на це впливають
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Найчастіше проблема пов’язана не з рецептом, а з помилками під час підготовки овочів та заливання маринаду
Під час консервування навіть якісні помідори можуть потріскатися, через що заготівля втрачає привабливий вигляд. Найчастіше проблема пов’язана не з рецептом, а з помилками під час підготовки овочів та заливання маринаду. УНІАН розповідає, чому помідори тріскаються в банці.
Чому помідори тріскаються в банці?
Причин, через які консервовані помідори тріскаються в банці, є кілька:
- У помідорів тонка шкірка. Для консервації краще обирати помідори зі щільною шкіркою.
- Помідори переспали, а мають бути трохи недозрілими, твердими і пружними.
- Порушений температурний режим. Помідори тріскаються через різкий перепад температур, тобто, вони були холодними, а рідина гарячою.
Як залити помідори так, щоб вони не потріскались?
- Заливайте помідори маринадом поступово. Спочатку налийте на дно банки трохи маринаду, а потім потроху влийте всю рідину.
- Якщо готуєте асорті огірки + помідори, то на дно викладайте томати – таким чином огірки, які краще переносять окріп, візьмуть весь удар на себе.
- Прикрийте томати зверху в банці листям хрону або дубовими листочками, а потім заливайте маринад зверху. Листя захистять плоди від появи тріщин.
Існує ще один незвичний трюк: шкірку помідорів поруч з плодоніжкою проколюють зубочисткою. Прокол має бути акуратним та глибоким. У результаті гарячий маринад проникне всередину помідора і знизить ризик того, що шкірка трісне.
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