Вирощування розсади – це основа майбутнього врожаю. Проте навіть за старанного догляду молоді рослини можуть втрачати силу, жовтіти або зупинятися в рості. Найчастіше причина криється у базових умовах, які легко виправити, якщо вчасно їх помітити. Яких помилок припускаються найчастіше, пише «Школа життя».

Неякісний ґрунт

Якість субстрату безпосередньо впливає на розвиток сіянців. Важкий, збіднений або заражений ґрунт не дає корінню нормально розвиватися.

Як уникнути

Використовуйте легкий і поживний субстрат із нейтральною або слабокислою реакцією. Для покращення структури додайте розпушувачі, наприклад перліт. Якщо берете землю з городу, обов’язково знезаражуйте її перед використанням.

Помилки при поливі

Надлишок води так само небезпечний, як і її нестача. Перезволоження призводить до загнивання коренів, а пересушування – до втрати тургору.

Як уникнути

Поливайте помірно, орієнтуючись на стан верхнього шару ґрунту. Вода має бути теплою і відстояною. Обов’язково забезпечте відтік зайвої вологи.

Нестача або надлишок освітлення

Світло – ключовий фактор для формування міцної розсади. При його нестачі рослини витягуються, а при надлишку можуть отримати опіки.

Як уникнути

Розміщуйте розсаду у добре освітленому місці з розсіяним світлом. У похмурі дні використовуйте додаткове підсвічування. У сонячну погоду притіняйте рослини.

Неправильний температурний режим

Температурні коливання негативно впливають на розвиток сіянців. Холод пригальмовує ріст, а надмірне тепло виснажує рослини.

Як уникнути

Підтримуйте стабільну температуру: помірно теплу вдень і трохи нижчу вночі. Уникайте різких перепадів і холодних протягів.

Відсутність дренажу

Без дренажу вода застоюється в контейнерах, що створює сприятливі умови для гнилі та грибкових захворювань.

Як уникнути

Використовуйте ємності з отворами на дні. Додавайте шар дренажного матеріалу перед заповненням ґрунтом.

Занадто густа посадка

Коли сіянці ростуть надто щільно, вони конкурують між собою за ресурси і слабшають.

Як уникнути

Дотримуйтеся рекомендованої відстані під час посіву. За потреби проріджуйте або розсаджуйте рослини.

Хвороби та шкідники

Молода розсада дуже вразлива до інфекцій і шкідників, особливо за несприятливих умов.

Як уникнути

Слідкуйте за чистотою ґрунту та рівнем вологості. Регулярно оглядайте рослини і за потреби застосовуйте захисні засоби.

Відсутність гартування перед висадкою

Різка зміна умов після висадки у відкритий ґрунт може спричинити стрес і загибель рослин.

Як уникнути

Поступово привчайте розсаду до зовнішніх умов. Спочатку виносьте її на короткий час, поступово збільшуючи тривалість перебування на свіжому повітрі.