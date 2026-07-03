Найчастіше причина криється не в зношеності тканини, а в помилках під час прання та догляду

З часом навіть якісні рушники можуть втратити здатність добре вбирати вологу. Найчастіше причина криється не в зношеності тканини, а в помилках під час прання та догляду, через які на волокнах накопичуються залишки засобів. Martha Stewart розповідає, через які помилки рушники перестають вбирати воду.

Чому рушники перестають вбирати воду?

Перевантаження пральної машини

Навіть найм’якші рушники не стійкі до неправильного прання, а перевантаження пральної машини може вплинути на якість прання. Якщо їх не прати належним чином, шкірне сало може накопичуватися на волокнах рушників, впливаючи на те, як легко вони будуть поглинати воду.

Надлишок прального засобу

Це одна з найпоширеніших причин поганого поглинання вологи. Використання занадто великої кількості прального засобу під час прання рушників залишить залишки на волокнах тканини. І це покриття зробить волокна слизькими, зменшуючи їхню здатність поглинати воду.

Використання кондиціонера для білизни

Кондиціонер робить тканину м’якшою, але водночас залишає на її поверхні тонке покриття. Саме воно знижує здатність рушників поглинати вологу.

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Накопичення мінеральних відкладень

На тканині можуть накопичуватися не лише залишки мийних засобів, а й мінерали, які містяться у жорсткій воді. Цей мінеральний залишок також значно ускладнює розчинення мийного засобу. Саме тому ви можете помітити липкий наліт на тканині.