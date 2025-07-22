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Якщо слива скидає зав’язь, це може бути сигналом про допомогу або ж стратегією виживання

Опадання недозрілих плодів – поширена проблема, особливо якщо вони все ще зелені. Якщо слива скидає зав’язь, це може бути сигналом про допомогу або ж стратегією виживання. «Сусідка» розповідає, чому так відбувається. Що може спричинити опадання плодів? Режим самозбереження. Якщо на дереві після розкішного цвітіння зав’язалася неймовірна кількість плодів, слива може почати скидати найслабшу зав’язь, щоб дати шанс на визрівання сильнішим плодам. Це природний процес, але ми можемо допомогти дереву, провівши ручне проріджування, коли плоди досягнуть розміру лісового горіха. Недостатній полив. У період активного росту плодів, особливо в суху погоду, слива потребує багато води. Якщо її не буде вистачати, дерево почне жертвувати частиною врожаю, щоб врятувати себе від зневоднення. Нестача поживних речовин. Для формування плодів дереву потрібен будівельний матеріал. Головними елементами є азот, фосфор та особливо калій, який відповідає за якість, розмір та смак плодів. Дефіцит цих елементів змушує сливу відчувати нестачу поживних речовин, а також позбуватися зайвого вантажу. Зовнішній вплив. Весняні заморозки, які пошкодили квітку або молоду зав’язь, часто мають відкладений ефект – пошкоджені плоди опадають пізніше. Також сильний вітер або град можуть механічно травмувати плодоніжки, що теж призводить до втрати деяких плодів. Хвороби та шкідники. Дереву може завдавати шкоду сливова плодожерка, гусінь якої пошкоджує плід зсередини, а також сливовий пильщик, що підгризає зав’язь. З хвороб найнебезпечнішим є моніліоз (плодова гниль), який ослаблює все дерево. Профілактичні обробки саду навесні допоможуть запобігти більшості цих проблем.

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