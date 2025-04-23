Один із найпростіших, але дієвих методів – викопування пагонів

Слива має одну прикру особливість: активно утворює кореневу поросль. Ці відростки з’являються навколо основного дерева і можуть швидко захопити велику частину ділянки, забираючи поживні речовини, псують вигляд саду й ускладнюють догляд. Якщо вчасно не вжити заходів, поросль стане справжньою проблемою. На щастя, існують перевірені способи, які допоможуть ефективно її приборкати, пише Woman24.

Механічне видалення з пригніченням росту

Один із найпростіших, але дієвих методів – викопування пагонів якомога ближче до їх основи. Важливо не обрізати, а саме виривати відросток разом із його частиною кореневища, щоб зменшити шанс повторної появи.

Після видалення порослі рекомендується замульчувати пристовбурне коло. Для цього:

укладіть кілька шарів газет або картону навколо дерева;

добре зволожте шар мульчі, щоб він щільно прилягає до землі;

накрийте цю ділянку щільною плівкою, руберойдом або агроволокном;

засипте шаром землі або мульчі, щоб утримати конструкцію на місці.

Такий підхід блокує доступ сонця до потенційних нових пагонів і поступово пригнічує ріст порослі.

Локалізація джерела: відкопування кореневищ

Цей метод вимагає більше зусиль, але є дуже ефективним для довгострокового результату.

Визначте ділянку, де активно з’являється поросль. Уздовж цієї лінії викопайте траншею глибиною близько 40 см – саме на цій глибині зазвичай проходять основні кореневі відгалуження. Коли корені будуть відкриті, обріжте їх секатором або садовою пилкою якомога ближче до головного кореня. Пеньків не залишайте, вони швидко дадуть нові пагони. Усі місця зрізу обробіть товченим активованим або деревним вугіллям для запобігання гниттю та зараженню. Після обробки засипте траншею землею та замульчуйте.

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