Стреліція потребує регулярного внесення добрив протягом активного періоду вегетації

Стреліція, або «райський птах», – тропічна рослина родом із Південної Африки, яка потребує специфічних умов для формування квітконосів. У кімнатних умовах або теплицях цвітіння може затримуватися або не відбуватися взагалі. Чому так відбувається, пише Simplify plants.

Вік рослини

Стреліція не зацвітає до досягнення певного віку. За вирощування з насіння перше цвітіння спостерігається не раніше ніж через 4-6 років. Молоді рослини з недостатньо розвиненою кореневою системою, як правило, формують лише вегетативну масу.

Недостатнє освітлення

Для формування квітів стреліція потребує інтенсивного, яскравого освітлення. Рекомендовано розміщення на південних або східних вікнах з доступом до прямих сонячних променів у першій половині дня. За умов нестачі світла рослина розвивається повільніше і не переходить у фазу генеративного розвитку.

Невідповідний об’єм горщика

Рослина не закладає квіткові бруньки, поки її коренева система активно росте у великому об'ємі ґрунту. Щоб стимулювати цвітіння, горщик має бути досить щільним, тобто стреліція повинна «відчути» обмеження в просторі для коріння.

Відсутність температурного перепаду

Природні умови існування стреліції передбачають значний добовий перепад температур. У штучних умовах бажано забезпечити температуру +20-24°C вдень і зниження до +13-15°C уночі. Відсутність таких змін температури може пригнічувати утворення квітконосів.

Невідрегульований полив

Полив має бути помірним. Надмірне зволоження призводить до загнивання коренів, тоді як пересихання субстрату викликає стрес, що гальмує ріст і розвиток. Важливо підтримувати стабільну вологість ґрунту без застою води.

Недостатнє живлення

Стреліція потребує регулярного внесення добрив протягом активного періоду вегетації (весна-осінь). Найкраще підходять комплексні добрива з підвищеним вмістом фосфору та калію, що стимулюють закладку квіткових бруньок. Надлишок азоту, навпаки, сприяє лише нарощуванню листя.

Стрес після пересадки

Після пересадки або зміни місця рослина потребує часу на адаптацію. У цей період вона зазвичай не цвіте. Відновлення цвітіння можливе через 1-2 роки після пересадки, за умови дотримання інших агротехнічних вимог.