Щоб фуксія цвіла довго й рясно, її потрібно регулярно підживлювати

Фуксія – справжня окраса балконів і терас. Її каскадні, дзвоникоподібні квіти рожевого, червоного, фіолетового або білого кольору можуть тішити око все літо. Але іноді попри належний догляд вона не поспішає зацвітати. Що ж робити в такому випадку, пише Fajny ogrod.

Чому фуксія не цвіте

Якщо фуксія активно росте, але не формує бутонів, слід звернути увагу на:

невідповідне місце розташування: фуксія найкраще почувається в півтіні – пряме сонце обпікає листя, а надмірна тінь уповільнює розвиток бутонів;

спека: за температури вище +25°C рослина може зупинити цвітіння, тож у спекотні дні її варто обприскувати та притіняти;

відсутність обрізки: навесні потрібно видалити старі пагони – це стимулює ріст нових, на яких і з’являються квіти.

Полив фуксії: без надлишку й нестачі

Для фуксії важлива стабільна вологість субстрату. Земля повинна бути постійно злегка вологою, але не заболоченою. У період активного росту й цвітіння (з весни до осені) поливати потрібно регулярно – у спеку навіть двічі на день, зранку та ввечері.

Взимку, коли рослина перебуває в стані спокою, полив скорочують до 1 разу на 7-10 днів. Вода повинна бути м’якою, кімнатної температури. Холодна або жорстка вода шкодить кореням і сприяє засоленню ґрунту.

Натуральні добрива для пишного цвітіння

Щоб фуксія цвіла довго й рясно, її потрібно регулярно підживлювати. Із квітня до серпня вносьте добрива кожні 10-14 днів, перевагу віддавайте складам із підвищеним вмістом фосфору та калію. Надлишок азоту сприяє росту листя, але гальмує формування квітів.

Корисні домашні добрива:

Настій із кропиви. Залийте подрібнену кропиву водою (1:10), дайте збродити, потім розбавте 1:20. Підживлюйте раз на тиждень.

Кавова гуща. Додавайте в ґрунт раз на місяць або поливайте настоєм (1 л води + гуща, настояти 24 год).

Яєчна шкаралупа. Висушіть, подрібніть і внесіть у ґрунт. Вона збагачує його кальцієм і підтримує здоров’я кореневої системи.

Такі добрива м’яко діють на рослину та не шкодять навколишньому середовищу.

Вибір субстрату: ще один ключ до цвітіння

Фуксія найкраще росте в пухкому, родючому субстраті зі слабокислою реакцією (рН 5,5-6,5). Ідеальна суміш:

2 частини універсального ґрунту;

1 частина торфу;

1 частина перліту.

Це забезпечує як дренаж, так і достатню вологомісткість. На дно горщика обов’язково покладіть дренажний шар з керамзиту або гравію, щоб уникнути застою води.

Пересаджуйте фуксію кожні 1-2 роки, бажано навесні. Свіжий субстрат і більше простору – це запорука здорових коренів, рясного цвітіння й стійкості до хвороб.