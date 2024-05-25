Стреліція цвіте протягом року, але найчастіше навесні та влітку

Стреліція – кімнатна рослина родом з Південної Африки. Стреліція королівська там є національною квіткою. Власне, своїми вражаючими квітами, які схожі чи то на птахів, чи то на кораблі, відома ця рослина. У домашньому догляді вона досить невибаглива.

Стреліції потрібно багато сонця, помірний полив і добре дренований ґрунт. Вона цвіте протягом року, але найчастіше навесні та влітку. Детальніше про те, що потрібно стреліції для успішного росту та цвітіння, розповідає Kvitka.Info.

Освітлення

Стреліціям необхідне яскраве, непряме світло. Найкраще місце для них – біля південного вікна з притіненням у спекотні години дня. Уникайте прямих сонячних променів, які можуть обпалити листя.

Температура повітря

Ідеальна температура для стреліції – від +18°C до +24°C. Взимку температура не повинна опускатися нижче +13°C.

Полив

Поливайте стреліцію помірно, ґрунт повинен просохнути між поливами. Уникайте перезволоження, яке може призвести до загнивання коренів. Використовуйте горщик з дренажними отворами. Поливайте ґрунт, а не листя. Узимку частоту поливів варто зменшити.

Ґрунт

Стреліціям потрібен добре дренований ґрунт, багатий на поживні речовини. Ви можете використовувати готовий ґрунт для кімнатних рослин або скласти свою суміш з наступних компонентів:

2 частини листового ґрунту;

1 частина верхового торфу;

1 частина піску;

1/2 частини перліту.

Добрива

Підгодовуйте стреліцію комплексним добривом для кімнатних рослин раз на місяць протягом вегетаційного періоду - з весни до осені.

Пересадка

Пересаджуйте стреліцію раз на 2-3 роки, коли коренева система заповнить горщик. Вибирайте горщик на 1-2 розміри більше попереднього.

Обрізка

Стреліція не потребує обрізки, за винятком видалення пошкодженого або сухого листя.