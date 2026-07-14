Саме тому, перш ніж думати, що проблема у дріжджах, варто проаналізувати інші найпоширеніші помилки

Якщо домашній хліб вийшов щільним і майже не збільшився в об’ємі, причина не завжди криється у дріжджах. На якість тіста впливає чимало чинників. Саме тому варто проаналізувати й інші найпоширеніші помилки. The Spruce Eats розповідає, чому хліб не підіймається.

Недотримання рецепта.

Однією з головних причин невдалої випічки є неточне дотримання рецепта. У правильному рецепті інгредієнти повинні бути вказані за вагою, а не за об’ємом. Вимірювання борошна в чашках є надзвичайно неточним і може призвести до всіляких проблем під час розстойки та бродіння тіста. Для точного вимірювання використовуйте цифрові кухонні ваги.

Проблеми з дріжджами.

Саме дріжджі забезпечують підйом хліба. Якщо ваш хліб не підіймається, переконайтеся, що термін придатності дріжджів не закінчився. Дріжджі – це живий організм, тому якщо ви занадто довго зберігали їх у холодильнику, частина їх може загинути, і вони не забезпечать достатнього підйому. Якщо термін придатності, вказаний на упаковці, минув, замініть дріжджі.

Використовуйте той вид дріжджів, який рекомендує ваш рецепт. Також занадто велика кількість солі або цукру можуть вбити дріжджі. Кількість солі не повинна перевищувати 2% від ваги борошна, а цукру – 10%.

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Довіряйте своїм очам, а не годиннику.

Якщо ваш хліб не піднявся, можливо ви не дали йому достатньо часу. У деяких рецептах наводяться нечіткі вказівки на кшталт «дайте тісту піднятися, поки воно не збільшиться удвічі в об’ємі», за якими слідує довільна одиниця часу, наприклад «приблизно година». Однак такі фактори, як температура та вологість у вашій кухні, впливатимуть на швидкість підйому тіста. Тому краще зосередьтеся на тісті, а одиниці часу використовуйте лише як приблизні орієнтири.

Недостатнє або надмірне замішування.

При недостатньому замішуванні глютен не набуває еластичності, необхідної для підйому. А надмірне замішування призводить до ущільнення глютенових білків, тому гази, що виділяються дріжджами, не мають достатньої сили, щоб підняти тісто.