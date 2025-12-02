Щоб зберегти хліб свіжим, вам потрібен лише простий кухонний предмет, який вже є у вас вдома

Хліб є одним із найуживаніших продуктів у кожному домі, але зберегти його свіжим надовго не завжди просто. Express розповідає, як зробити так, щоб хліб довго залишався свіжим.

Насправді все, що вам потрібно зробити, це загорнути хліб у кухонний рушник і тримати його якомога далі від джерел тепла. Цей простий трюк може продовжити термін придатності вашого хліба та зберегти його свіжим надовго.

Цей спосіб може здаватися надто простим, але насправді він ефективний. Але важливо, щоб рушник був бавовняним

Бавовна – це повітропроникна тканина, яка дозволяє волозі виходити та запобігає розмоканню хліба. Крім того, вона допомагає утримувати певний рівень вологи, що може запобігти занадто швидкому висиханню хліба.