У традиційних рецептах котлет зазвичай використовують білий хліб, який робить фарш ніжнішим та допомагає зберегти соковитість. Проте багато господинь цікавить, чи можна замінити білий хліб на чорний. News24 розповідає, чи зміниться смак, якщо додати чорний хліб до котлет.

Досвідчені кулінари зазначають, що чорний хліб має більш виразний аромат, але це цілком допустимий варіант. Котлети із чорним хлібом вийдуть з дуже цікавим смаком, але при цьому в них збережуться всі соки.

Водночас варто врахувати, що достатнього однієї помилки – і страва вийде не такою апетитною, тому потрібно пам’ятати про правильне співвідношення компонентів.

Як правильно додати чорний хліб у фарш?

З чорного хліба потрібно «вилучити» м’якуш, після чого покласти його в місткість з водою чи молоком. І використовувати хліб можна буде в той момент, коли він стане м’яким.

Співвідношення має бути наступним: на 1 кілограм м’яса має припадати 1/4 хліба. Завдяки цьому котлети вийдуть неймовірно ніжними та соковитими.