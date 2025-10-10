Існує кілька альтернативних продуктів, які можна використати замість яєць, покращуючи якість котлет

Яйця традиційно додають у фарш для котлет, але саме вони можуть зробити м’ясо жорстким. Проте існує кілька альтернативних продуктів, які можна використати замість яєць, покращуючи якість фаршу. Ukr.Media розповідає, чим замінити яйця в котлетах.

Тофу

Цей соєвий продукт може значно покращити якість котлет та ідеально замінити яйця. Також текстура котлет стане приємнішою та соковитішою.

Сир

Якщо ви хочете отримати пухкі котлети, замість яєць можна використати сир. Змішайте сир з невеликою кількістю молока та додайте до фаршу. Такий варіант додасть ніжність та м’якість котлетам.

Горохове борошно

Це відмінна альтернатива яйцям у котлетах. Попередньо розведіть невелику кількість горохового борошна у воді та додайте до фаршу. Цей варіант забезпечить котлетам соковитість та натуральний смак.