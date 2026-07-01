Цілком природний процес: чи безпечно їсти цвітну капусту з темними плямами
Темні або коричневі плями на цвітній капусті часто викликають занепокоєння, однак у більшості випадків вони не свідчать про псування продукту. Southern Living розповідає, чи можна їсти цвітну капусту з такими плямами.
Чому з’являються темні плями?
Найчастіша причина появи темних або коричневих точок на суцвіттях – окиснення. Це цілком природна реакція овочу на вплив світла та повітря. Чим довше овоч зберігається, тим більша ймовірність його окиснення та появи цих світло-коричневих плям.
Доки овоч твердий та хрусткий, без неприємного запаху та м’яких ділянок, його можна готувати як зазвичай.
Хоча саме по собі окиснення не є шкідливим, виглядає воно не надто апетитно. Якщо вас бентежать плями, ви можете спокійно зрізати ці ділянки.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google