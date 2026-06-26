Метод базується на природному процесі випаровування води

У спеку багато хто шукає прості способи знизити температуру у квартирі без кондиціонера. Один із популярних методів – повісити вологий рушник на вікно. Такий спосіб дійсно може допомогти охолодити кімнату. Blikk розповідає, як це працює.

Як працює охолодження через вологу тканину?

Метод полягає в тому, що тепле повітря ззовні проходить крізь вологий рушник, який охолоджує його, перш ніж повітря потрапить у кімнату. Цей спосіб базується на природному процесі випаровування води, під час якого енергія, необхідна для випаровування, забирається з тепла навколишнього повітря. У результаті, кімната поступово стає прохолоднішою.

Де і як правильно розміщувати рушник?

Спочатку наповніть умивальник або миску холодною водою, а потім замочіть у ній рушник. Важливо, щоб рушник був вологим, але з нього не капала вода. Якщо він занадто мокрий, повітря не зможе легко проникати крізь нього. Через це в кімнаті може утворитися волога, що спричинить протилежний ефект.

Потім повісьте рушник перед відкритим вікном. Якщо є легкий вітерець, це зробить метод ще ефективнішим, але достатньо буде навіть слабкого руху повітря.

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Якщо ви хочете ще більше посилити охолоджуючий ефект, можете повісити ще один вологий рушник на двері кімнати. Важливо, щоб повітря вільно проходило крізь вологу тканину.

Коли рушник висохне, просто знову змочіть його. Цей спосіб не тільки ефективний, але й екологічний, адже він не споживає електроенергію.