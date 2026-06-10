Існують прості та незвичні методи, які допоможуть врятуватися від спеки вдома

У спекотну погоду температура в приміщенні може ставати некомфортною навіть без прямого сонця. І якщо у вас немає кондиціонера, дім все одно охолодити можливо. Існують прості та незвичні методи, які допоможуть врятуватися від спеки вдома.

Одним із найпростіших методів, який роками використовують в Іспанії та Італії, є пляшка з водою. Просто поставте її на підвіконня або біля вікна. Завдяки своїй здатності поглинати та накопичувати тепло, вода нагрівається повільніше, аніж навколишнє середовище. І саме це забезпечує повільніше нагрівання квартири, а температура стає стабільнішою.

Також важливо не забувати про правильне провітрювання приміщень. Найкраще робити це рано або пізно ввечері, коли на вулиці найпрохолодніше. Протягом дня ж вікна слід тримати зачиненими, щоб обмежити надходження гарячого повітря та сонячного світла.

Ще один перевірений метод полягає у завішуванні відчиненого вікна вологим рушником або простирадлом. Вода, що випаровуватиметься, знижуватиме температуру, особливо коли у квартирі є невеликий протяг. Цей трюк доволі популярний у країнах Південної Європи.

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За матеріалами УНІАН та Onet.