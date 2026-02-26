Як зазначають експерти, справжня причина такого запаху криється у фізичних процесах, що відбуваються всередині машини

Навіть після прання інколи постільна білизна може пахнути вогкістю чи затхлістю. І це відчуття несвіжості виникає не через поганий порошок. ТСН розповідає, чому свіжовипрана білизна пахне затхлістю.

Як зазначають експерти, справжня причина такого запаху криється у фізичних процесах, що відбуваються всередині машини. Багато хто намагається завантажувати пральну машину до самого верху, орієнтуючись на цифри 7-8 кілограм. Проте для об’ємної постільної білизни такий підхід є фатальним. Коли місця у барабані немає, простирадла та підковдри не можуть перевертатися та збиваються в одну тугу мокру груду, крізь яку вода та мийний засіб просто не проходять.

І саме це призводить до трьох проблем:

Бруд не зникає, а консервується всередині, оскільки піт та органічні частки залишаються затиснутими у волокнах. Через брак кисню та вільного простору тканина в центрі цього кома починає «задихатися», що провокує миттєве закисання. Замість очищення машина лише сильніше закріплює затхлий запах на тканині.

Щоб цього уникнути, барабан слід завантажувати лише наполовину або максимум на дві третини.

Затхлий запах часто є наслідком життєдіяльності бактерій, які живуть у самій машинці. Якщо ви часто перете на низьких температурах, у гумовій манжеті та на хрестовині барабана можу утворюватися слиз. Саме він пахне гниллю, і під час прання цей запах передається білизні. Щоб такого не було, іноді прання слід проводити на високих температурах (вище 60 градусів).

Також затхлий запах може з’являтися через те, що ви надовго залишаєте мокрі речі в закритому барабані. Аналогічна проблема виникає, якщо сушити білизну в кімнаті без належної вентиляції.