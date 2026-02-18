Відсік чи барабан: куди потрібно заливати гель для прання
Від цього залежить не лише якість прання, а й навіть робота пральної машини
Багатьом здається, що заливати гель для прання – це проста дія, але всі іноді помиляються з вибором місця. Від цього залежить не лише якість прання, а й навіть робота пральної машини. ТСН розповідає, куди ж саме слід заливати гель для прання, щоб він працював максимально ефективно.
Куди потрібно заливати гель для прання?
Фахівці з догляду за текстилем зазначають, що найкращий спосіб – заливати гель безпосередньо в барабан, а не у відсік для мийних засобів. Це дозволить продукту розчинитися рівномірно та почати працювати з першої хвилини прання.
Чому варто заливати гель прямо в барабан:
- Засіб не залишається в лотку. У старих машинах гель може частково залишатися в контейнері. Через це машина витрачає більше часу на вимивання, а частина засобу взагалі не потрапляє в барабан, тому одяг переться не так ефективно.
- Рівномірний розподіл по тканині. Якщо гель нанести на речі або налити у спеціальну капсулу-дозатор, він розчинятиметься поступово і в потрібний момент краще виводить плями, не залишає розводів.
- Менше ризику передозування. Якщо заливати гель в барабан, можна легко визначити потрібну кількість. Також гель не змішуватиметься із залишками інших засобів для прання.
Коли можна заливати гель у відсік?
Існують варіанти, коли гель можна заливати у відсік для мийних засобів:
- Короткі програми, які починаються з активного подавання води.
- Нові пральні машини із функцією самоочищення контейнера.
- Дуже рідкі гелі, що не застоюються у відсіку.
