Від цього залежить не лише якість прання, а й навіть робота пральної машини

Багатьом здається, що заливати гель для прання – це проста дія, але всі іноді помиляються з вибором місця. Від цього залежить не лише якість прання, а й навіть робота пральної машини. ТСН розповідає, куди ж саме слід заливати гель для прання, щоб він працював максимально ефективно.

Куди потрібно заливати гель для прання?

Фахівці з догляду за текстилем зазначають, що найкращий спосіб – заливати гель безпосередньо в барабан, а не у відсік для мийних засобів. Це дозволить продукту розчинитися рівномірно та почати працювати з першої хвилини прання.

Чому варто заливати гель прямо в барабан:

Засіб не залишається в лотку. У старих машинах гель може частково залишатися в контейнері. Через це машина витрачає більше часу на вимивання, а частина засобу взагалі не потрапляє в барабан, тому одяг переться не так ефективно. Рівномірний розподіл по тканині. Якщо гель нанести на речі або налити у спеціальну капсулу-дозатор, він розчинятиметься поступово і в потрібний момент краще виводить плями, не залишає розводів. Менше ризику передозування. Якщо заливати гель в барабан, можна легко визначити потрібну кількість. Також гель не змішуватиметься із залишками інших засобів для прання.

Коли можна заливати гель у відсік?

Існують варіанти, коли гель можна заливати у відсік для мийних засобів: