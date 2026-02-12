Щоб ваша техніка працювала ефективно й не псувала речі, цей відсік варто періодично ретельно очищати

Відсік для прального порошку та кондиціонера часто є одним із найбрудніших місць у пральній машині: там часто можуть з’явитися цвіль або неприємний запах. Щоб ваша техніка працювала ефективно й не псувала речі, цей відсік варто періодично ретельно очищати. УНІАН розповідає, як очистити лоток від пральної машини.

Як очистити лоток для порошку в пральній машині?

Перед очищенням важливо безпечно витягти лоток – різні моделі пральних машинок відрізняються один від одної за методом установки відсіку, тому не варто прикладати багато зусиль, інакше ви ризикуєте зламати контейнер.

Після виймання лоток слід помістити в таз або миску та залити окропом повністю. Це допоможе розм’якшити старі залишки порошку. Додайте у воду 1–2 столові ложки лимонної кислоти. В окрему миску налийте окріп та додайте по 1–2 столові ложки харчової соди. Коли лимонна кислота перестане шипіти, перемістіть лоток в місткість з содою та залиште на дві години. Після цього промийте лоток під водою.

Як почистити лоток від цвілі?

Від цвілі відмінно допомагають харчова сода та оцет. Для того, щоб помити лоток, залийте в нього оцет та засипте 2 столові ложки соди. Залиште на дві години, а потім потріть щіткою або губкою та промийте під проточною водою.

Якщо з першого разу забруднення не відмилися – просто повторіть процедуру. А перш ніж встановлювати лоток назад, перевірте, чи немає цвілі в самому відсіку. Якщо вона там є, обробіть поверхню ватним диском, змоченим оцтом та промийте водою.