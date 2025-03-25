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Іноді білкова піна не набуває потрібної текстури, залишається рідкою або втрачає об’єм

Якщо ви готуєте меренги, бісквіти або інші десерти, білкова піна є основою для багатьох рецептів. Проте іноді вона не набуває потрібної текстури, залишається рідкою або втрачає об’єм. Shuba розповідає, чому білки не збиваються та що зробити, щоб отримати ідеальну піну. Найпоширеніші помилки при збиванні білків Невідповідна температура яєць – найкраще збивати яйця кімнатної температури. Занадто свіжі яйця – для збивання білків, найкраще, якщо їм приблизно 3-4 дні. Трохи жовтка в білках – щоб білкова піна добре збилась, в ній не повинно бути жовтка, тому що в ньому є жир, який заважає робити піну. Немиті руки – на руках теж накопичується жир, тому перед тим, як відокремити жовтки від яєць, їх потрібно вимити та висушити. Не додали сіль – краще збивати білки з невеликою кількістю солі, щоб вони вийшли ідеальними. Пластикова миска – білки можуть не збиватись через посуд, тому що найкраще для збивання білків підійде металічний чи скляний посуд. Мокрий або брудний посуд – миска також має бути сухою та чистою, тобто без залишків жиру чи води. Занадто висока швидкість – якщо ви використовуєте блендер або міксер, а білки погано збиваються, швидкість може бути занадто високою. Починати варто з повільного збивання, а потім збільшувати оберти.

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