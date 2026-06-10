Під час приготування варто струшувати кошик аерогриля або перевертати великі шматки

Аерогриль став популярним завдяки можливості готувати страви з хрусткою скоринкою без великої кількості олії. Однак результат не завжди виправдовує очікування. Якщо їжа виходить м’якою або нерівномірно приготовленою, причина часто полягає не в самому приладі, а в поширених помилках під час використання. The Spruce Eats розповідає, чому їжа в аерогрилі не виходить хрусткою.

5 нюансів, які варто знати про використання аерогриля

Щоб максимально ефективно використовувати аерогриль, дотримуйтеся основних правил: