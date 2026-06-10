Чому їжа в аерогрилі не виходить хрусткою: кулінари назвали головні причини
Під час приготування варто струшувати кошик аерогриля або перевертати великі шматки
Аерогриль став популярним завдяки можливості готувати страви з хрусткою скоринкою без великої кількості олії. Однак результат не завжди виправдовує очікування. Якщо їжа виходить м’якою або нерівномірно приготовленою, причина часто полягає не в самому приладі, а в поширених помилках під час використання. The Spruce Eats розповідає, чому їжа в аерогрилі не виходить хрусткою.
5 нюансів, які варто знати про використання аерогриля
Щоб максимально ефективно використовувати аерогриль, дотримуйтеся основних правил:
- Розігрівайте аерогриль перед приготуванням. Розігрівання особливо ефективне, якщо ви хочете швидко обсмажити невеликі або тонкі шматочки м’яса. Однак ви можете пропустити попереднє розігрівання, якщо готуєте великі шматки їжі, такі як стейк або курка.
- Змішайте приправи з олією перед додаванням їх до їжі. Спочатку перемішайте їжу з олією та спеціями в мисці, а потім додавайте її до аерогриля. Так страва вийде смачнішою та з хрусткою скоринкою.
- Розкладайте продукти одним шаром. З огляду на обмежені розміри більшості аерогрилів, дуже легко їх переповнити. Однак саме контакт продуктів із гарячим повітрям, що циркулює, забезпечує хрустку текстуру та рівномірне підрум’янення. Тому намагайтеся розкладати продукти одним шаром і, за необхідності, готуйте порціями.
- Під час приготування іноді струшуйте кошик або перевертайте великі шматки. Таким чином ваша їжа зможе рівномірніше приготуватися.
- Посеред приготування обприскуйте їжу олією. Це забезпечить найрівномірнішу хрустку скоринку та гарантує рівномірне підрум’янення.
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