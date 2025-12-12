Багато хто викладає овочі на пергамент, але саме він часто стає непомітною перешкодою

Запікання овочів – чудовий спосіб приготування, але інколи замість красивої золотистої скоринки вони виходять просто м’якими та тьмяними. ProstoWay розповідає, що заважає овочам підрум’янитись і як зробити їх апетитними.

Основні причини, чому овочі не підрум’янюються

Неправильний вибір поверхні.

Багато хто викладає овочі на пергамент, але саме він часто стає непомітною перешкодою. Пергамент працює як теплоізоляційний буфер: він затримує частину тепла та уповільнює процес приготування. І у результаті овочі тушкуються, а не запікаються.

Краще запікати овочі просто на деко або на фользі. Таким чином вони отримуватимуть прямий контакт із гарячою поверхнею, особливо якщо змішані з олією. А висока температура допоможе швидко випарувати вологу, через що скоринка сформується набагато легше.

Занадто щільне викладання овочів.

Якщо ви виклали овочі занадто близько один до одного, вони не запікатимуться, а просто варитимуться у власній волозі. Тому краще залишити між шматочками трохи простору.