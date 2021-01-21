У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 21 січня:

Уряд терміново зібрався, щоб звільнити заступника віце-прем’єра Віталія Немілостівого. Урядовця затримали п’яним за кермом.

Незаконне будівництво біля ринку «Добробут» зупинила міська інспекція будівельно-архітектурного контролю. Якщо порушень не усунуть, то цей самобуд можуть знести.

А голова Львівської ОДА Максим Козицький вирішив опікуватися станом лісів у регіоні та посилити відповідальність за вирубку дерев. Про ефективність таких заходів говоримо з гостем студії екоактивістом Віталієм Майбородою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».