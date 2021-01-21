53-річну Наталію Юзич підозрюють в отриманні 500 доларів хабаря. На час проведення розслідування її відсторонили від роботи

Директорку львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Наталію Юзич затримали 21 січня за підозрою в отримання хабара. Першою про затримання чиновниці повідомила Львівська міська рада, яка є засновником ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд».

«Львівська міська рада сподівається на об`єктивне розслідування з боку правоохоронних органів та покарання винних, у разі встановлення порушення», – йдеться в повідомленні мерії.

За інформацією ZAXID.NET, Наталію Юзич підозрюють в отриманні 500 доларів хабара. На час проведення розслідування чиновницю відсторонили від роботи.

Львівська міська рада уже заявила про готовність максимально сприяти поліції в розслідуванні цього інциденту.

Пізніше про затримання Наталії Юзич на хабарі повідомила Національна поліція. За версією правоохоронців, посадовиця вимагала 500 доларів за узаконення самовільно реконструйованих будівель у центрі Львова. Поліцейські затримали керівницю комунального підприємства одразу після отримання хабара.

Наталію Юзич затримали під час отримання 500 доларів хабара (фото поліції і прокуратури)

Жінку затримали, невдовзі суд обере їх міру запобіжного заходу.

53-річна Наталія Юзич працює в ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» з 2000 року. Це комунальне підприємство перебуває у структурі департаменту містобудування Львівської міської ради. Усього в цьому підприємстві працює 9 людей. ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» займається інвентаризацією комунального майна та розробкою проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію.