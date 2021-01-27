Затриману на хабарі директорку комунального підприємства ЛМР відправили під домашній арешт
Наталію Юзич підозрюють у отриманні 500 доларів хабара
Галицький районний суд Львова 22 січня призначив директорці ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» Наталії Юзич запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Її підозрюють у отриманні 500 доларів хабара.
Як пишуть «Наші Гроші. Львів», Наталію Юзич відправили під домашній арешт до 21 березня 2021 року. До цього часу її відсторонили від посади.
Наталію Юзич із підозрою в отриманні хабара затримали 21 січня. За версією правоохоронців, посадовиця вимагала 500 доларів за узаконення самовільно реконструйованих будівель у центрі Львова. Поліцейські затримали керівницю комунального підприємства одразу після отримання хабара.
53-річна Наталія Юзич працює в ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» із 2000 року. Це комунальне підприємство перебуває у структурі департаменту містобудування Львівської міської ради. Усього в цьому підприємстві працює 9 людей. ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» займається інвентаризацією комунального майна та розробкою проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію.