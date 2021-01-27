Наталія Юзич 20 років працює в ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд»

Галицький районний суд Львова 22 січня призначив директорці ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» Наталії Юзич запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Її підозрюють у отриманні 500 доларів хабара.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів»​, Наталію Юзич відправили під домашній арешт до 21 березня 2021 року. До цього часу її відсторонили від посади.

Наталію Юзич із підозрою в отриманні хабара затримали 21 січня. За версією правоохоронців, посадовиця вимагала 500 доларів за узаконення самовільно реконструйованих будівель у центрі Львова. Поліцейські затримали керівницю комунального підприємства одразу після отримання хабара.

53-річна Наталія Юзич працює в ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» із 2000 року. Це комунальне підприємство перебуває у структурі департаменту містобудування Львівської міської ради. Усього в цьому підприємстві працює 9 людей. ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» займається інвентаризацією комунального майна та розробкою проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію.