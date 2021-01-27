«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 27 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 21:30 0
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 27 січня:
- Львівтеплоенерго – велике комунальне підприємство, яке просить із бюджету міста близько 200 мільйонів гривень. Обговоримо, на що мають спрямувати ці кошти і чи проголосують за таке рішення депутати міської ради із директором департаменту житлового господарства Олександром Одинцем.
- У процес будівництва конгрес-холу у Львові втрутилася обласна прокуратура. Прокурори повернули ділянку площею у майже п’ять гектарів від приватного інвестора у комунальну власність.
- Окружний адміністративний суд Києва задовільнив позов Портнова і заборонив вшановувати видатних українців та героїв Небесної сотні. У Львові вже підготували відповідь на цю заборону.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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