У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 29 квітня:

Їх штрафують, а вони далі будують. Скандального забудовника «Ірокс» та їхніх партнерів тепер оштрафували на більш як 1,5 млн грн. Але немає жодних гарантій, що це зупинить спорудження багатоповерхівки на вул. Тернопільській.

У Львові стане на один пам’ятник більше. У центрі міста з’явиться скульптура на честь композитора Франца Ксавера Моцарта. Дізнаємось більше про цю ініціативу.

Раніше не допущена до захисту дисертації журналістка Олеся Яремчук зможе захистити науковий ступінь в іншому університеті. Саме так на скандал відреагував міністр освіти Сергій Шкарлет. Поговоримо, чи є шанс на очищення системи освіти і науки в Україні.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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