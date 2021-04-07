У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 7 квітня:

Україна вийшла на перше місце у Європі за темпами поширення коронавірусу. У Львові на ковід масово хворіють освітяни. З’ясуємо, чи відновиться навчання у місцевих школах з початку нового тижня.

Маємо нові курйози та інциденти місцевої політики. На автомобіль радника мера Львова та директора «Інституту просторового розвитку» Олега Шміда невідомі вчепили GPS-трекер для відстежування переміщень. Поліція почала розслідування. А депутатку Львівської міської ради від фракції «Європейська солідарність» Ольгу Посипанко оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі. Депутатка назвала контролерів «безсовісними».

І понад три сотні найвідоміших діячів культури України звернулися до президента Зеленського із вимогами припинити знищення Українського культурного фонду та інших інституцій. Обговоримо проблему із колишньою заступницею міністра культури Іриною Подоляк.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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