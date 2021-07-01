У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 1 липня:

Львівські суди одним забудовникам забороняють будувати, а іншим дозволяють зводити житло навіть із порушеннями. Обговоримо нові судові рішення щодо будівництва у місті.

Чи повинні футболісти нашої збірної розмовляти українською? Запитаємо, чи підтримують львів’яни переважно російськомовну національну команду нашої країни.

За декілька днів Львів пережив два потужні буревії. З-поміж наслідків: поламані дерева, пошкоджені авто і підтоплені вулиці. Обговоримо з гостем студії кліматологом Анатолієм Смалійчуком, яких змін клімату можна чекати далі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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