Львів потерпає від затоплень і аномальної спеки. У місті є багато новобудов та штучних поверхонь і недостатньо зелених зон. У результаті збільшується температура повітря, а ми отримуємо несприятливі погодні явища, зокрема дощі. Температура впливає не лише на рослинний і тваринний світ, а й на самопочуття людини. Для нас звичними стають спекотне літо та не надто холодні зими. Все це – невідворотний процес, це кліматичні зміни.

«Львів має такі різні теплові режими, велика кількість забудованої поверхні, відповідно, і нагрівається та територія набагато активніше. Тут ще рух повітряних мас. Відповідно, коли надходить та повітряна маса, дощова хмарність, вона отримує поштовх і починає активніше розвиватися. Тому ми спостерігаємо такі несприятливі явища у Львові», – розповідає в.о. начальника відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

Зміна клімату відбувається не безслідно, так місто потерпає від двох проблем – аномальної спеки і підтоплень. Затоплені вулиці, а каналізації просто не справляються з такою кількістю води.

Цивілізовані країни намагаються адаптуватися до нових реалій. Покращують умови для людей та зважають на клімат і середовище. Тож втілювати проекти для поліпшення екології варто вже, не чекаючи подальших змін.

«Збільшуючи кількість проникних поверхонь, ми допомагаємо природі якомога довше затримувати дощові опади тут, локально, в місті. І таким чином забираємо в міста проблему підтоплення. Реагувати на ефект міського теплового острова найкраще зберігаючи існуючі водойми, а також інвестуючи в нові зелені насадження. Вони допомагатимуть очищати, зволожувати повітря і робитимуть додатковий затінок», – каже співзасновниця ГО «Плато» Анжеліка Зозуля.

Через погодні коливання потерпає й уся рослинність – адже вона зростає під відкритим небом.

«Їх пече сонце, їх морозить мороз, їм некомфортно на вітрі. Вони не встигають адаптуватися настільки швидко, як це відбувається. Тому сільське господарство стає все більше ризикованим. Дуже раджу зараз робити теплиці, звичайні неопалювальні, де рослини можуть заховатися від оцих коливань: від спеки, приморозків», – розповідає співзасновниця ГC «Пермакультура в Україні» Тетяна Чучко.

Не витримують погодних перепадів й мешканці. Здебільшого потерпають ті, хто має хронічні захворювання, зокрема гіпертоніки та люди з ішемічною хворобою серця. А ще – люди літнього віку.

«Найчастіше це є проблеми з підвищенням артеріального тиску. Також зараз влітку, коли активне сонце, є великий ризик перегрівання. Перш за все треба уникати перебування на сонці, особливо з 11:00 до 16:00. Носити головні убори, пити достатню кількість рідини, уникати якоїсь фізичної активності в час спеки. Люди, які мають проблеми з артеріальним тиском, мають не забувати пити ліки, які лікар призначив», – наголошує лікарка-терапевт Ольга Романюк.

Так як зміна клімату пов'язана із життєдіяльністю людини, щоби зменшити шкоду довкіллю, варто дбайливо обирати продукти, використовувати менше пластику, створювати зелені зони біля помешкань і користуватися громадським транспортом.

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