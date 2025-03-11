Солдатам загрожує до 10 років в'язниці

Правоохоронці оголосили підозри чотирьом військовослужбовцям з 211 понтонно-мостової бригади, яка дислокується на Тернопільщині. Слідство встановило, що солдати цієї частини погодилися на пропозицію командира будувати йому будинок на Хмельниччині, а натомість отримували зарплатню нібито вони перебували на фронті. Чоловікам за уникнення від служби загрожує до 10 років в'язниці.

Під час розслідування поліцейські спільно з працівниками Спецпрокуратури в сфері оборони Західного регіону та СБУ встановили, що чотирьох солдатів офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій. Однак насправді військовослужбовці перебували у тилу на Хмельниччині, будували будинок для командира своєї частини і отримували зарплату та бойові виплати, повідомили в поліції Тернопільщини.

В поліції Тернопільщини підтвердили ZAXID.NET, що підозрювані солдати – це військовослужбовці 211 понтонно-мостової бригади, скандальний командир якої Олег Побережнюк отримав підозру у грудні 2024 року за зловживання впливом, а саме за залучення підлеглих до будівництва свого будинку.

За даними поліції, четверо солдатів будували будинок впродовж шести місяців. За цей час вони отримали зарплатні та бойових на суму майже мільйон гривень. «Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності», – додали в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці оголосили чотирьом військовим підозри за ч. 4 ст. 409 КК України (Ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Також за даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, наразі прокурори готують цивільний позов з метою відшкодування завданих державі збитків на майже 1 млн грн.

Додамо, що в грудні 2024 року командира 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка затримали. Тернопільський міськрайсуд обрав Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 20 грудня 2024 року Побережнюк вийшов під заставу в розмірі понад 900 тис. грн. Ще одного командира взводу цієї бригади Владислава Пастуха оголосили в розшук. Йому також повідомили підозру у перевищенні службових повноважень. Слідство встановила, що він бив і знущався з солдатів на фронті, а деяких прив’язував до дерева.