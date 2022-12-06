6 грудня відбулися останні матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, що триває в Катарі. Збірна Марокко зробила наразі найбільшу сенсацію мундіалю, обігравши в серії пенальті збірну Іспанії і вперше у своїй історії вийшовши до чвертьфіналу.

При цьому марокканці повторили унікальне досягнення українців – виграли серію пенальті у плей-оф чемпіонату світу з рахунком 3:0. До сьогодні єдиним воротарем, якому таке вдавалося, був Олександр Шовковський: у 2006 році так само в 1/8 фіналу в серії пенальті зі Швейцарією українець не пропустив жодного м'яча.

Водночас збірна Португалії видала найбільш результативний матч 1/8 фіналу, розгромивши збірну Швейцарії з рахунком 6:1. Прикметно, що португальцям це вдалося зробити навіть без Кріштіану Роналду в основі. Він таки вийшов на заміну й забив гол, проте перебував у офсайді. Другим за видовищністю був поєдинок Бразилії з Південною Кореєю напередодні, у якому бразильці нафеєрили на рахунок 4:1.

Загалом боротьбу за кубок чемпіона, крім Марокко, Бразилії та Португалії, продовжать Нідерланди, Франція, Англія і Аргентина, які без особливих проблем пройшли стадію 1/8 фіналу, а також Хорватія, яка зі скрипом у серії пенальті здолала Японію. Переглянути чвертьфінальні поєдинки можна на сайті «Суспільне Спорт», на місцевих телеканалах Суспільного мовлення, а також на Megogo.

Розклад матчів ¼ фіналу:

9 грудня, 17:00 – Хорватія – Бразилія;

9 грудня, 21:00 – Нідерланди – Аргентина;

10 грудня, 17:00 – Марокко Португалія;

10 грудня, 21:00 – Англія – Франція.