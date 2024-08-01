Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що через сірі схеми роботи операторів фіксованого зв’язку та інтернету держбюджет не отримує 3 млрд грн щороку. Про це йдеться у його блозі для «Главкому».

Зазначається, що останнім часом в Україні публічно зафіксували близько десятка «сірих» і «чорних» схем із сплати податків і ведення бізнесу. За словами Данила Гетманцева, в Україні затягнувся процес знищення тіньової економіки, але через євроінтеграційну політику цей процес невідворотній.

«Галузь доволі багата, а в умовах, коли через часті знеструмлення вона залишається працювати стабільно – вона має додаткові переваги та, відповідно, зростання виручки. Загальні доходи від надання послуг фіксованого зв’язку у 2023 році склали 21,2 млрд грн, зростання порівняно з попереднім роком на 33,3% (для порівняння – доходи операторів мобільного зв’язку – 61,7 млрд грн, темпи збільшення порівняно з 2022 роком – лише 9,8%)», – каже Данило Гетманцев.

За його словами, середній дохід на одного користувача послуг фіксованого зв’язку – 219 грн (проти 102,1 грн у мобільного).

«Тож зрозуміло, що сегмент фіксованого зв’язку та інтернету не зміг не скористатись можливістю масово маскуватись під фізичних осіб-підприємців. Адже вигода безсумнівна – отримуючи від одного користувача 219 грн доходу, при використанні спрощеної системи оподаткування з них сплачується усього 10,95 грн податків, тоді як податкове навантаження на загальній системі склало б 75,34 грн – у сім разів вище», – стверджує депутат.

Як наслідок, держава не отримує податків та ЄСВ, а також митні платежі із ввезення телеком-обладнання в Україну. Для споживачів це означає низький рівень безпеки мереж, гіршу якість послуг і незахищеність персональних даних. Ті, хто працює на таких провайдерів, можуть мати проблеми з трудовим стажем та соціальними гарантіями.

На практиці це працює таким чином, що компанії створюють низку юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування або залучають ФОП для надання послуг в межах міста, району, групи будинків чи навіть окремо взятого будинку.

«Ми рухаємось до ЄС, де такий «спосіб» використання спеціального режиму підтримки малого і мікробізнесу є категорично неприйнятним, про що ми неодноразово чули від наших міжнародних партнерів», – зазначив Данило Гетманцев.

Він додав, що якщо провайдери самі не змінять схему роботи, держава має достатньо інструментів, щоби унеможливити ведення тіньового бізнесу.