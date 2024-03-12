У пакет допомоги входять 155-мм французькі САУ Caesar

Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 2,3 млрд данських крон (близько 330 млн доларів). До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar. Про це у вівторок, 12 березня, повідомила прес-служба міністерства оборони Данії.

Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них. Гроші на них Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди – у співпраці з Естонією та Чехією.

Як заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України.

«Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті», – сказав він.

Повідомляється, що це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, 8 лютого Данія оголосила про надання Україні всієї своєї артилерії та боєприпасів, які є на озброєнні. Скільки саме озброєння має Данія, наразі невідомо. Окрім того, країна зобов’язалася поставити Україні винищувачі американського виробництва F-16, які, за даними данського уряду, прибудуть влітку 2024 року. Данія готова відправити українцям 19 літаків F-16.