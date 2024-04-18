Данія виділила 28,5 млн доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Про це у четвер, 18 квітня, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, якого цитує прес-служба Мінстратегпрому.

Наразі це перше й поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони закуповуються в Україні за кошти іншої держави.

За словами очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, спроможність ОПК України становить близько 20 млрд доларів. При цьому сама Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю озброєння

«Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків – бо український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це тут. Українські зброярі зможуть виробити набагато більше зброї, що потрібна нашим військовим. Окрім того, контракти для оборонки – це важливий елемент економічної підтримки України», – зазначив Камишін.

Він розповів, що саме так виникла ідея глобальної фандрейзингової кампанії ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якої зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у цьому році.

У відомстві також переконують, що таке рішення є надзвичайно важливим і для українського війська, і для української економіки, адже виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

Нагадаємо, що Данія виділила 295 млн євро військової допомоги для України. Пакет передбачає надання 200 млн крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.