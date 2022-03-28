На Житомирщині затримали понад 100 вагонів білоруської продукції, які їхали транзитом через Україну

ДБР заблокувало дві спроби незаконного експорту продукції з Білорусі через територію України. Загалом на Житомирщині конфіскували на потреби України понад 100 залізничних вагонів, наповнених калійними добривами та сталевою продукцією.

«Працівники ДБР виявили на залізничній станції «Коростень» 100 вагонів з калійними добривами. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ встановлено, що продукція загальною вагою майже 7 тисяч тонн прямувала від білоруських поставників до азійських країн», – йдеться в повідомленні ДБР у понеділок, 28 березня.

Також працівники ДБР заблокували транзит двох вагонів сталевої продукції загальною вагою 139 тонн. Товар їхав з Білорусі транзитом через Україну замовникам з півночі Африки. Обидва постачання мали бути відвантажені замовникам з українських портів.

Згадане майно примусово вилучили для державних потреб України, про що ДБР повідомило Житомирську обласну військову адміністрацію.